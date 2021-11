Герой дня: в Ливерпуле таксист запер смертника в машине и спас тысячи жизней. ВИДЕО

В британском городе Ливерпуль водитель такси предотвратил теракт. Он увидел у пассажира на заднем сиденье устройство, похожее на взрывное, остановил машину, выбежал из автомобиля и закрыл в нем пассажира. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

О взрыве у местной больницы местные СМИ написали утром 14 ноября. В этот день в стране был день памяти — Remembrance Sunday, когда британцы вспоминают погибших военных и гражданских в двух мировых войнах и других конфликтах. Автомобиль взорвался за секунду до общенациональной минуты молчания в 11:00, в полутора километрах от собора, в котором присутствовали военные, ветераны и первые лица города — всего около двух тысяч человек.

По данным «Дэйли Мэйл», пассажир попросил водителя Дэйва Перри привезти его в собор. Потом, когда мужчина увидел, что дороги перекрыты, попросил отвезти его в центр города. Когда они проезжали мимо Ливерпульской больницы акушерства и гинекологии, пассажир попросил остановить там. Но водитель во время поездки заметил, что у клиента из-под одежды торчат провода. Он остановил автомобиль, выбежал из него и заблокировал двери. В этот момент раздался взрыв — пассажир погиб на месте, а водитель получил травмы, однако его уже выписали из больницы.

Absolute shit house that terrorist. David Perry should never have to pay for a pint ever again, some fella 👏🏽 pic.twitter.com/9axkEjdZf6

— Ste Burke (@SteBurke44) November 15, 2021

Помощник руководителя местной полиции Расс Джексон сообщил, что погибший террорист — 20-летний мужчина. Также по подозрению в терроризме полицейские задержали еще троих человек в возрасте 29, 26 и 21 год. Джексон отметил, что были проведены обыски по двум адресам в Ливерпуле, в ходе одного из них нашли «значимые вещи» для следствия.

🚨🇬🇧A car exploded in front of a Liverpool hospital.

Bomb squad called to #Liverpool Women’s hospital with huge police response after ‘explosion’.

Please avoid the area. pic.twitter.com/E7POwtfsdL

— Terror Alarm (@terror_alarm) November 14, 2021

«Мои мысли со всеми, кто пострадал от ужасного инцидента в Ливерпуле сегодня. Я хочу поблагодарить службы экстренной помощи за их быстрое реагирование и профессионализм, а полиции — за неутомимую работу, – написал в «Твиттере» премьер-министр Британии Борис Джонсон.

My thoughts are with all those affected by the awful incident in Liverpool today.

I want to thank the emergency services for their quick response and professionalism, and the police for their ongoing work on the investigation.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 14, 2021

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон похвалила таксиста за то, что он запер дверь перед взрывом. «Таксисту своими героическими усилиями удалось предотвратить то, что могло стать ужасной катастрофой. Таксист запер дверь — ему мы и благодарим», — сказала Андерсон.

В полиции предполагают, что за взрывом могут стоять радикальные исламисты — такой сценарий предполагаемого теракта сильно напоминает следователям произошедшие недавно в Афганистане взрывы. Продолжается расследование.