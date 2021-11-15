Резвый араб из Умм эль-Фахема пытался удрать от полицейского, но впереди была куча песка. ВИДЕО

Сотрудник полицейского мотопатруля, следивший за порядком в Умм эль-Фахме, решил проверить документы у одинокого мотоциклиста, ехавшего по одной из городских улиц.

Но тот не пожелал остановиться и стал удирать по встречной полосе на своем маломощном кроссовом байке от полицейской двухколесной машины, что было заведомо бессмысленно. Сотрудник полиции некоторое время ехал рядом и увещевал нарушителя, требуя остановиться у края проезжей части, но тот упорно давил на газ.

Затем бойкий араб стал вовсю использовать преимущества своего транспорта, пересекая по прямой земляные препятствия, но оторваться от полицейского все равно не сумел.

[embedded content]

На каком-то этапе он решил свернуть с дороги и попробовать счастья на пересеченной местности, но тут же влетел в кучу песка и свалился с мотоцикла. Ехавшему следом сотруднику полиции оставалось только задержать нарушителя.

Водителем оказался 20-летний житель Умм эль-Фахма, не имеющий водительских прав. Мало того, его уже ловили, и в дополнение к отсутствию водительских прав суд лишил его таковых «авансом» – на случай, если он когда-нибудь их получит.

Теперь юному «бесправному» мотоциклисту предстоит новое судебное разбирательство, в ходе которого его могут наказать посерьезней, чем просто «условное» лишение несуществующих водительских прав.