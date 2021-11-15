Росія офіційно визнаватиме товари з ОРДЛО та здійснюватиме їх закупівлі для державних потреб

В указі йдеться про те, що Росія буде визнавати сертифікати на товари та послуги, видані у так званих «ДНР» та «ЛНР»; до державних закупівель в Росії товари з окупованих територій будуть допускатися нарівні з російськими; будуть скасовані квоти на переміщення товарів через «кордони» з «ДНР» та «ЛНР».
Указ набирає сили з дня його опублікування.
Тепер підприємство з окупованих територій українського Донбасу зможе подати заявку на участь у державних закупівлях РФ.
Путін пояснює цей указ бажанням «допомоги мешканцям окупованих територій в умовах коронавірусної кризи та економічної блокади».
Нагадаємо:
- Так званий «глава ДНР» Денис Пушилін виступив за введення в ОРДО обов’язкової вакцинації від коронавірусу для окремих категорій мешканців. При цьому в «ДНР» використовуються тільки двокомпонентна вакцина «Спутник V» та однокомпонентна «Спутник Light», які поставляються з Росії і не схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.