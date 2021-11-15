Росія офіційно визнаватиме товари з ОРДЛО та здійснюватиме їх закупівлі для державних потреб

В указі йдеться про те, що Росія буде визнавати сертифікати на товари та послуги, видані у так званих «ДНР» та «ЛНР»; до державних закупівель в Росії товари з окупованих територій будуть допускатися нарівні з російськими; будуть скасовані квоти на переміщення товарів через «кордони» з «ДНР» та «ЛНР».

Указ набирає сили з дня його опублікування.

Тепер підприємство з окупованих територій українського Донбасу зможе подати заявку на участь у державних закупівлях РФ.

Путін пояснює цей указ бажанням «допомоги мешканцям окупованих територій в умовах коронавірусної кризи та економічної блокади».

Нагадаємо: