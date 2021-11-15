Кабмін збільшив субсидії на опалення для мешканців прифронтових районів

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Уряд вирішив так змінити порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон, щоб збільшити їх розмір. Близько 12 тисяч домогосподарств зможуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тис. грн. Збільшення нарахувань профінансують з бюджетної програми Мінсоцполітики», — написала Верещук.

Міністр зазначила, що місцеві мешканці на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, бо їхні оселі залишились без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій. Тобто, ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії.

На початку листопада 2021 року Ірина Верещук в інтерв’ю телеканалу «Дом» розповідала, що першого дня, як вона обійняла посаду міністра, до неї звернулися депутати від Донецької області, які представляють селище Зайцеве та міста Гірняк, Красногорівка, Мар’їнка, Новогродівка, а також від Луганської області — село Трьохізбенка Щастінського району.

Мешканці зазначених прифронтових районів отримують субсидію у розмірі 700-1000 грн. Тепер допомога буде стосувати тисяч домогосподарств. На збільшення субсидій знадобиться близько 70-80 мільйонів гривень щомісяця.