У Києві таксист помер під час поїздки

Водієві різко стало погано

У столиці України сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водій таксі під час виконання замовлення різко відключився за кермом, що спричинило аварію.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За словами пасажирки, вона викликала таксі Uber. Коли вона їхала, нічого не віщувало біди. Раптом водієві стало погано і він різко відключився прямо за кермом. Автомобіль кинуло в бордюр, потім в стовп і дерево.

Вибравшись із авто, жінка викликала медиків. На жаль, водія врятувати не вдалося, він помер на місці.

Правоохоронні органи встановлюють причини та обставини аварії.