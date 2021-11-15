«Стена» на границе с Беларусью обойдется в миллиарды – МВД

Между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года.

Полное инженерное обустройство 270 километров границы Украины с Беларусью, где есть риск «прорыва» мигрантов, будет стоить 7 млрд грн. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook, пишут Вести.

Шевченко напомнил, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года — нелегальные мигранты, которые попали на территорию Украины из Беларуси, должны быть выдворены обратно, и Беларусь обязана их принять.

«Но границу и на севере, и на востоке все равно нужно срочно строить и выделять на это ресурсы. Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км из всего 1084 километровой границы с РБ», — отметил Шевченко.

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