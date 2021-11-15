В Україні різко подорожчали б/в автомобілі

Попит на автомобілі до 5 тисяч доларів зріс у кілька разів

Карантинні обмеження в Україні призвели до зростання вартості автомобілів, що були у використанні. Порівняно з минулим роком, ціна зросла в середньому від 5 % до 15 %.

Такі дані наводить автомобільний експерт Володимир Валуйський. Грунтуючись на інформації порталу Auto.RIA, фахівець назвав трійку лідерів б/в авто в Україні.

В Україні зріс попит на б / у автомобілі

Серед лідерів продажів:

Daewoo Lanos з орієнтовною вартістю в 3100 доларів;

Volkswagen Passat – 11 тис. 600 доларів;

Skoda Octavia – 7 тис.доларів.

За словами експерта, попит на автомобілі до 5 тисяч доларів зріс у кілька разів.

“Однією з головних причин є нововведення щодо обмеження пересування на громадському транспорті у великих містах України для тих, у кого немає сертифіката вакцинації. В таких умовах покупка машини є незапланованим рішенням, тому й бюджет виділяється мінімальний”, – заявив експерт.

Валуйський впевнений, що кінець року – це найбільш вдалий час для покупки б/в автомобілів, з наступного року ціни почнуть рости.