Названо простий спосіб визначити дефіцит магнію

Визначити недолік магнію можна за допомогою простих спостережень. Для цього не потрібно здавати медичних аналізів або йти до лікаря, розповіла нутриціолог Ольга Ковіненко.
На дефіцит магнію можуть вказати кілька симптомів:
- м’язові судоми;
- тік;
- тремор;
- випадання волосся;
- ламкість нігтів;
- головний біль;
- болі в серці;
- хронічна втома;
- дратівливість;
- тривожність;
- панічні атаки;
- безсоння;
- підвищена стомлюваність;
- сприйнятливість до стресу.
Наслідком нестачі магнію в організмі також може стати переїдання, особливо солодкими продуктами, розповіла Ковіненко в бесіді з .