Женщины из Австралии подали в суд на Катар из-за унизительной интимной проверки в аэропорту

Женщины из Австралии подали иск в суд на государство Катар из-за внезапных интимных медицинских проверок в аэропорту. Инцидент произошел в октябре 2020 года, когда в мусорном баке туалета в аэропорту «Хамад» в Дохе нашли новорожденного ребенка. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

2 октября 2020 года всем совершеннолетним женщинам, в том числе 13 гражданкам Австралии, вылетавшим рейсом компании «Катар Эирвейз» из Дохи в Сидней, приказали выйти из самолета и раздеться догола для медицинского освидетельствования. Таким образом администрация аэропорта пыталась найти только что родившую женщину, поскольку в одном из туалетов был найден брошенный новорожденный младенец.

Сами же пассажирки отметили, что не давали разрешения на этот осмотр, а также им не объясняли, зачем его проводят. Одна из женщин отметила, что пережила «самый ужасный физический осмотр в жизни».

Еще одна пассажирка Ким Миллс сообщила журналистам, что ее отвели на неосвещенную автостоянку рядом с летным полем, где стояли три кареты скорой помощи, в которых и проводился медосмотр. По словам Миллс, ее освободили от этой процедуры, вероятно, потому, что женщина старше 60 лет. Тем не менее, рассказала Миллс, ей было крайне неприятно. «У меня ноги подкашивались от страха. Я думала, что меня сейчас увезут куда-нибудь», — заявила она.

Уже в полете стюардессы сообщили Миллс, что экипажу тоже ничего не объяснили, когда задерживали рейс и снимали с борта пассажирок. «Это было просто ужасно. Я и представить не могу, что пережили бедные молодые девушки», — заключила она.

После прилета в Австралию женщины рассказали об этом инциденте публично. Тогда Катар официально извинился и начал собственное расследование произошедшего. Один из сотрудников аэропорта даже получил условный срок по этому делу.

Однако теперь женщины отмечают, что их дело не двигается дальше. Адвокат семи истиц Дамиан Стурзакер заявил, что они добиваются, чтобы Катар принес официальные извинения, а аэропорт «Хамад» изменил свои правила для того, чтобы подобные инциденты не повторялись впредь. Кроме того, женщины требуют моральной компенсации за то, что правительство Катара, Управление гражданской авиации и авиакомпания «Катар Эирвейз» фактически совершили незаконный арест, нанесение побоев и сексуальное насилие над ними.

Одна из женщин, которая перенесла психологическую травму из-за произошедшего (ей постоянно снились кошмары, и она вынуждена была принимать антидепрессанты), сказала, что бездействие катарских властей побудило женщин принять решительные меры и обратиться в суд.

«Мы хотим гарантировать, что ни одна женщина никогда не подвергнется аморальному, ужасающему обращению, которому мы подвергались», — сказала она.

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