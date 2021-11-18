У Японії представлять «бейбі-Lexus»

Розміри маленького п’ятидверного кросовера Lexus будуть зіставні з компактною Toyota Aygo X

Компанія Lexus займається розробкою компактного кросовера. Про це повідомляє японський портал BestCarWeb, який опублікував рендер моделі.

Передбачається, що розміри маленького п’ятидверного кросовера Lexus будуть зіставні з компактною і доступною Toyota на європейському ринку – моделлю Aygo X, яку представили на початку листопаді.

Новинку від Lexus збудують на платформі TNGA-B, довжина автомобіля складе не більше чотирьох метрів.

Автомобіль може отримати силову гібридну установку на базі 1,5-літрового трициліндрового мотора. Очікується, що ціна компактного Lexus складе близько 2 млн. ієн.

фото: BestCarWeb