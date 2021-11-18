Умер звезда «Ночного дозора» Игорь Савочкин

Актер театра и кино Игорь Савочкин скончался в Москве в возрасте 58 лет.

По сообщению российских СМИ, около двух недель его госпитализировали с сильной болью в спине.

По информации «Телеграм»-канала Mash, причиной смерти актера, страдавшего онкологическим заболеванием, стала печеночная декомпрессия.

Савочкин снялся в более 90 картинах, но наиболее запомнился в ролях, которые сыграл фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «Жесть», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Мосгаз», «Чёрная молния», «Адмиралъ», «Левиафан», «Любовь под прикрытием», «Легенда о Коловрате», «Капитан Волкогонов бежал», «Домашний арест», «Иван Денисович».

В 2014-2015 годах Савочкин вел на российском «Первом канале» телепередачу «Теория заговора».