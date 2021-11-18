Покушение на министра или подстава?

Есть некоторые странности в успешно предотвращенном МВД покушении на агроминистра Романа Лещенко. Даже судя по записи, которую демонстрировал Монастырский, предложение покалечить или убить Лещенко первоначально исходило не от Курта Джейкоба Гросанса, а от неизвестной женщины. Плюс, неизвестно что и как переводили. И как-то очень знакомо пахнет от таких вот записей провокационных разговоров, да, Василий Сергеевич? Как-то очень узнаваема рука мастера. И сразу история с покушением на Наумова вспоминается.

Странно и поведение американца. Если человек надумал кого-то убить, то вряд ли он будет писать постоянно воззвания к власти с просьбой наказать свою будущую жертву. А Гросанс занимался этим постоянно, в том числе и в соцсетях. Вот, к примеру пост со страницы в ФБ ТОВ «Гросанс» от 30 августа этого года.

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Однажды в Украине.Сегодня в Украине многие ждут встречи в Вашингтоне Президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, которая намечена на 31 августа. Кто-то – с опасением, кто-то с надеждой. Я – скромный американский инвестор в украинский аграрно-промышленный сектор, тоже жду этой встречи.Я слежу за американо-украинскими отношениями и не сомневаюсь, что, в числе прочего, мой Президент Джо Байден в который раз напомнит своему украинскому коллеге о верховенстве права, борьбе с коррупцией и необходимости создавать благоприятную обстановку для иностранных инвесторов, если, разумеется, Украина нуждается в инвестициях настолько, насколько об этом регулярно заявляет официальный Киев.Все эти три темы актуальны для меня, потому что я – обманутый американский инвестор. Меня обманул управляющий моего бизнеса по имени Роман, на тот момент – предприниматель средней руки в аграрной сфере, который начал выводить оборотные средства уже с четвертого дня своей работы в моей компании на свою семейную фирму и пользоваться моим посевным материалом на своих землях.Наверное, я не первый и не последний американский инвестор, который ошибся в человеке, нанятом на должность управляющего. Но личность этого управляющего делает мой кейс уникальным.Дело в том, что этот человек – Роман Лещенко, сделал крупный взнос в избирательную кампанию Владимира Зеленского весной 2019 года, переведя деньги на счет его партии «Слуга Народа». После победы новый Президент Украины в благодарность за поддержку назначил Романа уполномоченным Президента по земельным вопросам. Это была очень серьезная должность, созданная на период прохождения через украинский парламент законопроекта об открытии рынка земли.После принятия «земельных законов», Роман занял еще более ответственный пост – возглавил Государственную службу геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), задачей которой было завершить инвентаризацию украинских земель сельскохозяйственного назначения.Эта задача была полностью провалена, а уровень проблем был таков, что Всемирный Банк отказался участвовать в аудите ведомства, несмотря на то что оно было создано на его деньги!Тем не менее, Роман, который пользуется полным доверием Президента Зеленского, получил новое назначение, став министром аграрной политики и продовольствия Украины.Да, меня обманул нынешний министр АПК Украины Роман Николаевич Лещенко. И я уже несколько лет сужусь с ним.Когда правоохранительные органы затягивают регистрацию моих исков, они говорят моим адвокатам: «Ну, вы же понимаете, на кого подаете иск?»Когда судьи затягивают рассмотрение дела в судах, они говорят моим адвокатам: «Ну, вы же понимаете, с кем судитесь?»Лично я прекрасно понимаю на кого подаю иск и с кем сужусь – с человеком, который работая управляющим моей компании, обманул меня и нанес ущерб моему бизнесу, резко снизив эффективность моих инвестиций…Интересует ли украинскую общественность мой случай? Скажу откровенно – нет, хотя никто и не ставит под сомнение мою историю – настолько типичной она выглядит. А у украинской власти выработалась высокая резистентность к такого рода кейсам: если к ситуации не подключаются послы и высокопоставленные политики, значит все ОК! А парочка публикаций в СМИ тонет в общем информационном шуме.Судя по всему, окружение Президента держит его в «теплой ванне», крайне дозированно и в позитивном плане подавая информацию о ситуации в стране, отсекая все то, что противоречит благостной картине «позитивных изменений». В такой ситуации, люди, близкие Президенту позволяют себе такие действия и «схемы», на которые никогда не решились бы их весьма одиозные предшественники.…. Я – обманутый американский инвестор, который, несмотря ни на что, верит в огромный потенциал Украины и в неограниченные возможности американо-украинского сотрудничества. При условии реформирования судебной системы на принципах верховенства права, ликвидации коррупции и создания благоприятной инвестиционной среды.Я не настолько наивен, чтобы ожидать, что во время встречи в Белом Доме с Владимиром Зеленским Президент Байден может упомянуть мою компанию. Однако, существуют же американские чиновники, которых я содержу на свои налоги, и которые могут указать представителям украинской делегации на вопиющий случай обмана американского инвестора человеком, который стал высокопоставленным членом украинского Кабинета Министров.Лично для меня Роман Лещенко это олицетворение отсутствия верховенства права, коррупции, которая позволяет таким людям подниматься к самым вершинам власти и пренебрежение имущественными правами, в том числе – иностранных инвесторов. Другом президента быть намного выгоднее, нежели честным предпринимателем…Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, описывая планы официального Киева на встречу в Вашингтоне весьма самонадеянно заявил: «Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к этому визиту конкретные проекты».Однако, многочисленные конкретные факты говорят о том, что к иностранным инвесторам здесь относятся без должного уважения. Приведу всего пару примеров.Шведская компания Vindkraft еще в апреле 2020 года подписала с украинским Кабмином Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики, на основе которого принят закон «Об альтернативных источниках энергии». Однако, по утверждению шведского посла, ни меморандум, ни закон не выполнены (согласно меморандуму, должно возмещаться 55% «зеленого» тарифа, на деле компенсировано лишь 14% долга). И посол Швеции откровенно говорит о недоверии к соглашениям, которые заключаются украинским правительством с международными инвесторами.TIU Canada, ведущий производитель солнечной энергии, судится с Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ) в связи с противоправным отключением станции мощностью в 10,5 МВт от энергосети. «Ошибкой» канадских инвесторов стала аренда земли у НЗФ, где одним из собственников является Игорь Коломойский – олигарх, который свою многолетнюю близость к Владимиру Зеленскому считает индульгенцией на любой беспредел…… У выдающейся украинской поэтессы и общественного деятеля Леси Украинки есть стих под названием Contra spem spero! – «надеюсь вопреки ожиданию». Это – про меня. Я все еще надеюсь на лучшее – и для Украины, и для моего украинского бизнеса

П.С. С другой стороны, я полностью уверен в своем деле и не отступлюсь, чего бы это не стоило. По крайней мере я напишу открытое письмо Джо Байдену в американских СМИ, в надежде, что он введет санкции проти лиц, безнадежно погрязших в коррупции.»А вот что писал Гросанс на страницах издания «Капитал». Весьма, кстати, содержательный анализ деятельности агроминистра Лещенко.

Министр Роман Лещенко хочет уничтожить мелкого фермера в интересах аграрных холдингов?

КУРТ ДЖЕЙКОБ ГРОСАНС19.05.2021 / 15:20 16350

Я, Курт Джейкоб Гросанс, приехал в Украину в 2017 году что бы заниматься фермерским бизнесом и до этого имел более 20ти лет опыта фермерства в США, так что события в сельском хозяйстве Украины вызывают у меня живой интерес, а опыт позволяет дать некоторую оценку происходящему.В апреле этого года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения. Журналисты заметили, что данными изменениями предлагается отменить право каждого украинца на 2 гектара земли, но совершенно не предали значения одной детали, которая прозвучала как «установление правила о принудительной консолидации на основе права собственности». Что же это за правка такая, почему она важна, и кто же ее придумал? Начнем с автора. Разработчиком данного законопроекта является Анатолий Мирошниченко — исполняющий обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, он также бывший первый заместитель нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко. Я уверен, что он выполняет поручение министра. С полным текстом законопроекта и документов к нему можно ознакомиться тут. Я приведу одну цитату из пояснительной записки к законопроекту: «Эффективное товарное сельскохозяйственное производство возможно лишь в случае, если субъект хозяйствования обладает достаточным количеством земельных ресурсов. При этом в Украине земельный участок, выделенный в натуре (на местности) как земельная доля (пай) в среднем имеет площадь 4 гектара… … Только укрупнение землепользования к экономически обоснованным размеров позволяет уменьшить себестоимость сельскохозяйственной продукции и повысить конкурентоспособность товаропроизводителей». Это получается, что министр аграрной политики хочет фактически уничтожить мелкое и среднее фермерство путем «принудительной консолидации» земли в руках крупных аграрных компаний? Повысить конкурентоспособность путем сосредоточения рынка в руках нескольких игроков еще не удавалось никому, это нонсенс. Этот законопроект имеет перспективу и скорее всего будет принят. Я бы предположил, что именно для этой работы и наняли Романа Лещенко на должность министра. Поэтому и смотрят «сквозь пальцы», что он не занимается министерством, которое так и не начало нормально работать, хотя было создано 6 месяцев назад. Перед ним стоит задача забрать землю у вас, друзья и отдать олигархам. Ранее чиновники так же предложили принять законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции» № 3131. В нем предусмотрено, что все владельцы небольшого количества земли должны будут платить еще налог. Все делается так, чтобы быть фермером в Украине стало невыгодно сдавать землю сельскохозяйственного назначения в аренду на адекватных условиях. Тогда люди будут вынуждены продать землю агрохолдингам по той цене, которую им укажут. При этом крупные аграрные предприятия вряд ли будут платить большие налоги, они умеют «правильно» организовать процесс. То есть все условия организовываются для крупного сельскохозяйственного бизнеса? И это при том, что количество мелких фермеров с 2014 года в Украине стабильно росло. До недавних пор. Есть еще мысль — если мелкие и средние украинские фермеры сейчас активно помогают селу, то агрохолдинги естественно этого делать не будут с прежним рвением. У них нет задачи тратить деньги на такие мелочи как инфраструктура близлежащих населенных пунктов. А чтобы люди не стали бунтовать к ним прикрепляется сельский староста. Новый закон о старостах говорит нам, что староста назначается главой объединенной территориальной общины. Сельским старостам не дали много полномочий, он сам мало что решает, но он должен обеспечить управляемость громады села. По этой логике, чем меньше власти остается в руках жителей сел, тем легче у них отнять землю и сделать их молчаливыми. И благодарить за это украинцы должны министра сельского хозяйства Романа Лещенко. Я считаю ,что он защищает интересы крупных аграрных холдингов и делает все, чтобы мелкий и средний фермерский бизнес перестал существовать. Что еще больше добавит стране безработных. Хотя лучше бы министр Лещенко занялся своей личной бухгалтерией и навел порядок в своих доходах и налогах. А то у него расхождения в декларации в миллионы гривен. Читайте также: Шмыгаль прислал в Раду представления на трех новых министров Пока я разбирался в тонкостях украинского законодательства и писал для вас все что я думаю о министре аграрной политики и продовольствия Украины, Высший Антикоррупционый суд Украины добавил новостей в эту тему. Суд обязал Национальное Антикоррупционое Бюро Украины начать расследование правонарушения министра Романа Лещенко — он подал недостоверную декларацию своего финансового состояния. Несоответствие, на которое указал суд составляет 2 млн грн. (Больше $70 тысяч). Разве это не может быть признаком коррупции господина Лещенко? Разве такой человек может занимать должность в правительстве? Думаю, что такой министр — это позор для любого правительства и государства. Как говорят у вас у стране: «С такими друзьями Украине и враги не нужны». Подробнее: https://www.capital.ua/ru/publication/156152-ministr-roman-leschenko-khochet-unichtozhit-melkogo-fermera-v-interesakh-agrarnykh-kholdingov#ixzz7Cbe4y2r3

Аграрная отрасль на пути к фиаско

Занимаясь агро-бизнесом в Украине я вынужденно обращаю внимание на деятельность министра агропрод политики Романа Лещенко (напомню — он работал наемным директором моего предприятия и я обоснованно считаю, что он мошенническим образом нанес мне ущерб на сумму более полумиллиона долларов). Так вот, ознакомившись с некоторыми перспективами развития сельскохозяйственной отрасли Украины, которые предлагает воплотить министр Аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко я пришел к выводу, что его инициативы не просто выглядят неумно, они уже становятся откровенно опасны для всей отрасли и, как следствие, для всей экономики страны. Это все очень странно — почему такие субъекты попадают во власть и тем более продвигаются по карьерной лестнице.

Но, конечно, это дело президента, может он хочет, что бы было на кого списать неудачи?

Итак, объясню свою позицию путем цитирования и комментирования высказываний министра Романа Лещенко, которые я взял из стенограммы заседания комитета Верховной Рады Украины по сельскому хозяйству.

Вот первая из них.

Как известно, в Украине есть проблемы в сахарной отрасли, сахарные заводы закрываются им не выгодно работать. Что же предлагает господин министр для решение данной проблемы? Он говорит о стимулировании экспорта сырья, в том числе через Экспортно-кредитное агентство. Но чтобы агентство запустить, которое пока фактически не начало работать, Роман Лещенко предлагает его докапитализировать на 6-7 миллиардов гривен. Есть два вопроса по этому предложению, первый — Экспортно-кредитное агентство по закону не имеет права кредитовать сырье, то есть министр предлагает нарушать законы? Но еще хуже, если он добьется внесения изменений в этот закон. Он планирует сделать Украину из государства производителя продукции сырьевым придатком. Давно известно, что производство продукции дает экономике больше рабочих мест. Если делать акцент на серье, то где же брать рабочие места для украинцев, если продавать сырье на экспорт станет выгоднее производства продукции? И есть второй вопрос — понимает ли министр, что предлагает отдать в одно Экспертно-кредитное агентство больше денег чем вся государственная поддержка аграриям Украины на 2021 год — 4,5 млрд грн? Где же тут логика? Или это элемент пиар-кампании министра ? Украине больше не нужны фермеры, а нужно агентство, которое будет помогать продавать сырье иностранным компаниям? Неужели это тот уровень компетентности министра, который нужен стране в состоянии кризиса отрасли? Или он имеет задумку распределять кредитную поддержку в обмен на некие «услуги» от получателей кредитов ?

При этом Роман Лещенко предлагает сокращать или совсем прекратить импорт в некоторых отраслях, например, такого будущего он хочет для молочной продукции. Да, эта отрасль в Украине в очень плохом состоянии, производство молока очень быстро сокращается, в течение 2-3 лет производство молока может сойти на нет. В то же время импорт наоборот растет. Чтобы стимулировать украинского производителя и отвоевать у импорта внутренний рынок молочной продукции Лещенко предлагает ограничить импорт. Серьезно? Мы же все понимаем, что производить больше продукции не станут. При этом для потребителя цена может стать неподъёмной. Министр аграрной политики и продовольствия хочет оставить украинцев без молока и молочной продукции? Вместо того, чтобы датировать производителя, он хочет создать дефицит и кризис? Министр точно понимает, что делает или он специально вредительствует? Мне кажется, уже пора Офису Президента понять, что Роман Лещенко не на своем месте. Он плохо разбирается в аграрной политике. Агро-промышленно производство — сложная отрасль и требует комплексного подхода, а новому министру выделили всего два направления ответственности: Государственное агентство рыбного хозяйства и Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра. С другой стороны, может и правильно, если развалит дело, то не во всей отрасли.

Аналогичные по своей гениальности решения Роман Лещенко предлагает и для животноводческой отрасли — санкции для импортеров. Тут кроме цен, которые сразу взлетят есть еще одна опасность — международные партнеры не поймут санкций без веских на то причин. Не разумная политика нового министра — это не веская причина, а способ поссориться с Европейским союзом.

К сожалению, складывается впечатление, что министр Лещенко делает это все не просто так. Еще в феврале 2021 года на заседании Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Роман Лещенко очень сокрушался, что Украина лишилась большого рынка «братских народов». Министр считает, что нужно активизировать связи с Россией ? С агрессором ? А Европейский рынок, по его мнению, того не стоил. «Нам надо найти рациональное решение, чтобы защитить себя, но в то же время и сбалансировать все эти отношения. Не может быть так, как оно сейчас есть, что мы открытые, транспарентные и со всеми по-хорошему». — Говорит министр о европейских партнерах. Он не хочет по-хорошему с Европой, чтобы удовлетворить Россию? И все это было накануне годовщины расстрелов на Евромайдане.

Как такое вообще возможно, что за общение с российскими официальными лицами одних украинских политиков подвергают санкциям, а любимцы президента страны занимают высокие должности в правительстве?

Ну и кое-что из последних новостей. Министр Лещенко анонсировал санкции Совета национальной безопасности и обороны против людей, которые занимались махинациями с землей. Министр много знает о махинациях, ведь его самого в этом подозревали много раз пока он возглавлял Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Если у государства нет возможности доказать виновность каких-то аферистов и пойти в прокуратуру и суд, то кто назначает виновных? Роман Лещенко очень хочет это делать, у него есть много нерешенных вопросов с разными людьми, кому-то он должен денег, кто-то стал свидетелем его коррупционной деятельности. Он очень хотел бы наказать своих личных врагов через СНБО? Если Советом нацбезопасности станет помыкать каждый чиновник, это будет справедливо, принесет стране пользу? Или Роман Лещенко претендует на место правой руки президента и так заявляет о желании помочь Андрею Ермаку? Почему министр, который даже не является членом Совета национальной безопасности и обороны анонсирует санкции, о которых еще не принято решение? Удивительно наблюдать, как Роман Лещенко «играется с огнем».

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Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями — развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.»

Странная история. Как-то не вяжется публичная критика с заказом на убийство. Может, конечно, Курт Гросанс просто сумасшедший? По-крайней мере по части инвестиций в Украину — это точно было сумасшествием. Посмотрим, как эта история будет развиваться в суде.

Кордон