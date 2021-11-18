Під Києвом чоловік жорстоко вбив свою матір

Трагедія сталася в Боярці

У Боярці, що на Київщині 38-річний чоловік жорстоко вбив свою 73-річну матір. Його засудили до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Подробиці трагедії

Злочин було скоєно в травні минулого року. У Боярці Київської області чоловік вбив свою матір. У стані алкогольного сп’яніння він завдав їй 35 ударів по обличчю, після цього ножем вдарив по голові 10 разів, ампутувавши при цьому праве очне яблуко. Також чоловік завдав численних ударів по тулубу та кінцівках.

Коли, 38-річний син зрозумів, що його мати ще в свідомості, він відрізав їй голову, дістав внутрішні органи (серце, легені і ребро). Але злочинцеві цього виявилося замало і він знову завдав близько 17 ударів ножем по тулубу.

Вирок

Суд першої інстанції засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі. Але прокуратура не погодилася з такими вироком і подала апеляцію. У свою чергу Апеляційний суд Київської області засудив чоловіка до довічного ув’язнення.