Драйвери Intel виявилися несумісними з Windows 11

Windows 11 виявилася несумісною зі звуковими драйверами Intel.

Проблема полягає в драйверах Intel Smart Sound Technology (SST), які використовуються для обробки звуку без продуктивності. SST версії 10.30.0.5152 і нижче виявилися несумісними з новою операційною системою Microsoft. У деяких випадках проблему можна вирішити шляхом оновлення драйвера до версії 10.30.00.5714.

У деяких випадках такий конфлікт викликає синій екран смерті, який сигналізує про критичний збій у роботі ПК.

Microsoft визнала наявність помилки та заблокувала можливість оновлення ОС до Windows 11 для комп’ютерів із зазначеною проблемою сумісності. У компанії також не рекомендують оновлювати операційну систему вручну до виправлення помилки.