Hyundai представив концепт позашляховика Seven

Компанія Hyundai Motor представила на автосалоні AutoMobility у Лос-Анджелесі новий концепт електричного кросовера Seven.

Анонсований два тижні тому Hyundai Seven дебютував на виставці у Лос-Анджелесі. Це вже третій концепт, на прикладі якого корейці демонструють бачення майбутнього свого електромобільного суббренду Ioniq – після шоу-карів Hyundai 45 та Prophecy. Очевидно, Seven є провісником серійної моделі Ioniq 7, випуск якої запланований на 2024-й.

Екстер’єр

Концептуальний Seven – позашляховик з задніми дверима, що розкриваються проти ходу руху, за якими ховається дуже просторий салон.

Розроблена спеціально для батарейних машин платформа E-GMP забезпечила колісну базу в 3,2 метри – це більше, ніж у стандартного Mercedes-Benz S-класу, і лише на 16 мм менше, ніж у S-подовженого класу. Для порівняння, відстань між осями Hyundai Ioniq 5, також побудованого на E-GMP – рівно 3 метри.

Hyundai Seven отримав фірмову для «Іоніків» «пікселну» світлотехніку, яка створює вітальну анімацію, оптимізований з точки зору аеродинаміки кузов та оригінальні колеса з активними заслінками, що закриваються для зниження опору зустрічному потоку повітря та відкриваються для охолодження гальм.

Салон

Інтер’єр з абсолютно рівною підлогою облаштований на зразок вітальні з поворотними кріслами і вигнутим диваном в задній частині. Кросовер може пересуватися повністю автономному режимі або керуватися водієм, при цьому традиційного керма тут немає – тільки висувний джойстик.

Для потреб пасажирів передбачили багатофункціональний графічний інтерфейс Smart Hub, вбудований у панорамний дах OLED-дисплей для відображення різного контенту, міні-холодильник та навіть спеціальний відсік, у якому пасажири можуть освіжити взуття під час поїздки.

Екологія та гігієна

Особливий акцент зроблено на екологічності та гігієні. В обробці екстер’єру та інтер’єру широко використані матеріали із відновлюваних джерел, мідь, тканини з антибактеріальним ефектом.

Також про здоров’я пасажирів піклується Hygiene Airflow System, натхненна системою керування повітряними потоками у літаках. Ця технологія працює у двох режимах. У вертикальному повітря забирається через отвори в рейлінгах на даху та виводиться за задніми колесами, у горизонтальному – проходить від передньої панелі до задніх повітроводів.

Ідея полягає в тому, щоб зменшити перехресне забруднення повітря пасажирами, розділити потоки, знизивши ризик того, що люди заразять один одного – така опція епохи пандемії. Коли всередині нікого немає, салон Hyundai Seven взагалі стерилізується за допомогою вбудованих УФ-ламп.

Запас ходу та виробництво

Концепт навряд чи дістанеться конвеєра саме в такому вигляді, і виробник навіть не став турбуватися вигадуванням характеристик, обмежившись публікацією технічної інформації самого загального плану.

Так, заявлено, що кросовер отримав 800-вольтову бортову систему. Батарея невідомої ємності забезпечує запас ходу понад 300 миль (тобто в районі 500 км) та підтримує 350-кіловатну зарядку, яка дозволяє «заправитися» з 10 до 80 відсотків за 20 хвилин.

Разом із концептом Hyundai привезла на AutoMobility LA вищезгадану Ioniq 5, а також вантажівку Xcient Heavy Duty Fuel Cell, що працює на паливних елементах – кілька десятків таких машин вже використовуються для комерційних перевезень у Швейцарії, а тепер модель будуть освоювати й штат Каліфорнія.