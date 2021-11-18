Про перші симптоми пневмонії розповів лікар

Пневмонія — це гострий інфекційний запальний процес у легенях, який розвивається через потрапляння до організму бактерій чи вірусів. Внаслідок цього пошкоджується легенева тканина, тому порушується нормальний кисневий обмін між повітрям і кров’ю, викликаючи проблеми з диханням, розповідає GreenPost.

Пневмонія розвивається, коли в легені потрапляють бактерії та віруси респіраторним шляхом, рідше — через кров. Також вірусна пневмонія часто розвивається на тлі поширення застудних захворювань верхніх дихальних шляхів (бронхіту, трахеїту), переохолодження організму, стресу, перевтоми, зловживання курінням. Про це розповів лікар УЗД, хірург Михайло Софілканич.

Національна служба здоров’я України нагадує, що симптоми пневмонії дуже схожі на звичайну застуду або ГРВІ — кашель, ускладнене дихання, висока температура, загальна слабкість, пітливість і тремтіння, втрата апетиту, біль у грудях, який посилюється під час дихання та кашлю.

Михайло Софілканич розповідає, що за вірусної пневмонії перші симптоми з’являються стрімко, і хворий відчуває різке погіршення самопочуття. Від самого початку хвороби спостерігається біль у м’язах, висока температура тіла, сильний головний біль, болісний сухий кашель.

Бактеріальна пневмонія, навпаки, розвивається поступово. Хвороба починається лише через два тижні після появи перших ознак. Після цього настає різке полегшення, поліпшення загального стану хворого, потім знову різко піднімається температура, виникає головний біль, посилюється кашель, з’являється гнійне мокротиння.

Атипова двостороння пневмонія широко вражає легеневу тканину та розвиває дихальну недостатність. За своїми симптомами двостороння пневмонія нагадує простудну вірусну інфекцію, а в легенях ще не чути характерних хрипів. Багато хто починає лікуватися самостійно, що ускладнює стан.

«Небезпека в тому, що ви можете подумати, що стан покращився, симптоми патології зникають. Але потім кашель посилюється і починається друга хвиля захворювання», — застерігає лікар.

НСЗУ рекомендує не діагностувати захворювання самостійно, а звернутися до сімейного лікаря. Він огляне вас та за потреби випише направлення на додаткові аналізи чи обстеження, а також на консультацію до спеціаліста, наприклад, пульмонолога. Безоплатно отримати всі ці послуги можна в закладах, які підписали договір із НСЗУ на пакет амбулаторної допомоги.

: Новости Ю