Оля Полякова поділилася барвистими фото з Мальдів

Українська співачка Оля Полякова з чоловіком та доньками відпочила на райських Мальдівських островах та поділилася з шанувальниками яскравими відпускними знімками на барвистому фоні – неймовірно красивої води всіх відтінків небесно-блакитного та бірюзового кольорів, чистого неба та буйної острівної зелені.

@polyakovamusic

Співачка опублікувала серію пляжних фото зі своїми доньками – 16-річною Машею та 10-річною Алісою. На фото співачка позує у білому легкому вбранні – укороченому топі та довгій спідниці з високим розрізом, демонструючи рельєфний прес, над створенням якого співачка старанно працює та неймовірно довгі та стрункі ноги. Маша закарбована у світлій міні сукні на тонких бретелях, Аліса – у чорних велосипедках та темній футболці з ромашками. Всі дівчата вигладають просто неперевершено.

@polyakovamusic