Пистолеты Кивы достались атошникам

Народный депутат Илья Кива сдал наградное оружие МВД. Вместо него такую награду получат двое нацгвардейцев — участников ООС, которые находятся на переднем крае на Донбассе с 2014 года. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время выступления в парламенте, передает УНН.

“Я хочу отметить, что да, это оружие, народным депутатом было сдано. И более того, могу сказать, что именно сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов Национальной гвардии», — сказал министр.

Со слов главы МВД, речь идет о Сергее Сидорине и Назарии Ясинском. «Сидорин Сергей Владимирович, командир второго батальона оперативного назначения, который в 14-м году участвовал в ООС и принимает. Обезвредил танк врага и получил осколочное ранение. И вывел подразделение из-под массового обстрела. А также, Назарий Ясинский, командир первого батальона оперативного назначения, который в 14-м году до этого года участвует в ООС, также принимал участие в обнаружении диверсионных групп, вывел много бойцов из-под огня, и собственно его работа отмечена на самом высоком уровне отличием “Наградное оружие”, — рассказал Монастырский.

«И именно это оружие сегодня будет вручено этим героям, которые на самом деле имеют честь и имеют право быть отмеченными украинским государством таким высоким наградой. Такова позиция украинского народа, такова позиция украинского правительства», — подчеркнул министр.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ о лишении Кивы наградного оружия из-за недостойного поведения.

18 ноября нардеп Илья Кива сдал два наградных пистолета — Glock-19 и АПС — и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.