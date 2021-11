«Не потерпим антисемитизма»: Великобритания признала ХАМАС террористической организацией

Власти Великобритании сообщили, что намерены признать ХАМАС террористической организацией. До этого террористическим в Великобритании считалось только военное, но не политическое крыло организации.

О решении внести все движение ХАМАС в список террористических организаций сообщила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в «Твиттере».

Hamas will be proscribed as a terrorist organisation. Important announcement by @pritipatel that will help tackle the scourge of anti-semitism.👇https://t.co/3v6Wjs7yiA

— Liz Truss (@trussliz) November 19, 2021

«Это очень важный шаг, особенно для еврейского сообщества. Сама суть ХАМАСа — это антисемитизм, а антисемитизм — абсолютное зло, которого я не потерплю», — заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

По решению правительства отныне тем, кто поддерживает ХАМАС в той или иной форме, будет грозить до десяти лет тюремного заключения.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал решение британских властей.

Hamas is a radical Islamic group that targets innocent Israelis & seeks Israel’s destruction.

I welcome the UK’s intention to declare Hamas a terrorist organization in its entirety — because that’s exactly what it is.

Thank you to my friend @BorisJohnson for your leadership.

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 19, 2021

ХАМАС внесен в список террористических организаций во всех странах Европейского союза, а также в Японии, Канаде, США, Латинской Америке и, разумеется, в Израиле. Австралия и Великобритания до сих пор признавали террористическим только военное крыло ХАМАСа.