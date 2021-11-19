ГБР расследует утечку документов по делу «вагнеровцев»

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют источники утечки документов по делу «вагнеровцев» о деятельности спецслужб. Открыто уголовное производство.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Государственном бюро расследований.

«К журналисту претензий нет. Мы ищем, кто ей передал документы», — сообщил собеседник издания.

Вечером 17 ноября, после публикации расследования Bellingcat журналист Янина Соколова заявила, что получила внутренние документы ГУР, которые до этого нигде не были обнародованы. 18 ноября она выложила фото двух документов. В первом тогдашний глава ГУР МО Василий Бурба пишет министру обороны Андрею Тарану о целесообразности проведения спецоперации “Авеню”. Во втором начальник специального резерва описывает, что вылет наемников отложили с 25 на 30 июля 2020 года из-за решения “высшего военно-политического руководства”.

Документы подтверждают подготовку в Украине спецоперации «Авеню» по задержанию наемников ППК «Вагнер» и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства, пишет КП в Украине.

Янина Соколова заявила, что документы ей подбросили на флэшке под рабочий офис несколько дней назад. Она и ее коллеги считают их оригинальными и подлинными, поэтому решили опубликовать. Алексей Арестович, комментируя пост Соколовой (документы были выложены в Фейсбук) отметил, что оба документа — с грифом «совершенно секретно», и ситуация с их публикацией имеет признаки преступления.

В среду, 17 ноября, Bellingcat опубликовало расследование, в котором экс-глава ГУР МО Василий Бурба сказал, что перенести операцию по задержанию воевавших на Донбассе граждан РФ попросил глава Офиса президента Андрей Ермак, так как 27 июля 2020 года должно было вступить в силу перемирие. Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что не стоит ориентироваться на слова бывших сотрудников, и у главы Офиса президента нет полномочий командовать разведкой.

«Производство открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа)», — сообщили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.