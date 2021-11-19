Вибори близько: у Кривому Розі кандидат в мери бере під контроль ЗМІ

«Журналіст міста у зв’язку з розширенням штату». Усі хто шукають роботу у медійній сфері, можуть їхати у Кривий Ріг. Там перед виборами мера, які попередньо відбудуться 27 березня, активно запрошують на работу журналістів. Вакансії з’явились одразу на 8 інформаційних порталах. Частину з них пов’язують з нинішнім виконувачем обов’язків мера міста Вілкулом.

Скидається на те, що Вілкул і Ко хочуть захопити інформаційне поле у Кривому Розі перед прийдешніми виборами. Кишенькові ЗМІ, ручні журналісти на службі у кандидата — що може бути краще для махінацій під час гонки і маніпуляцій під час підрахунку голосів чи оголошення переможців? Хіба що колишній депутат Микола Колесник у ролі ведучого і блогера на підконтрольному Вілкулу Першому міському телеканалі.

Колесник уже показав, що вірно служить господарю. Регулярно критикує представників «Слуги народу» у міській раді. Схоже, вже визначився з симпатіями. А змінювати політичні прапори йому не звикати. Свою політичну карьєру Колесник починав у «Партії регіонів», потім перекинувся в «УКРОП», а далі була «Батьківщина». Схоже, цього разу буде якась вже нова партія або скоріше за все — політична сила самого Вілкула.

