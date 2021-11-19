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13 вулиць Києва залишились без води

19.11.2021

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання.

Сьогодні, 18 листопада з 16:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.

Тимчасово відключили воду за таким адресами:

  • вул. Костянтина Данькевича, 13
  • вул. Багговутівська, 4
  • вул. Богдана Гаврилишина, 3, 5
  • пр-т. Перемоги, 28/1
  • Кловський узвіз, 10
  • вул. Андріївська, 15
  • Велика Окружна дорога, 5
  • вул. Лятошинського, 2, 4
  • вул. Академіка Заболотного, 10
  • вул. Йорданська, 9Д
  • вул. Андрія Малишка, 3
  • вул. Вікентія Беретті, 16
  • вул. Оноре де Бальзака, 44.

    • «Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень», — йдеться у повідомленні Київводоканалу.

    Орієнтовний термін виконання робіт — 1 доба.

    У Київводоканалі нагадують, більш детальну інформацію про планові та аварійні відключення холодної води можна дізнатися за номером 15-81 або (044) 200-73-01 або за допомогою онлайн-сервісів: залишивши повідомлення у чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерська служба працює цілодобово, без вихідних.

    Також, у Київводоканалі звертають увагу на те, що вода може бути відсутня через роботи, які проводяться всередині будинку, в цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).

    Варто зазначити, Київводоканал займається постачанням лише холодної води, у разі відсутності гарячої води необхідно звернутись до Київтеплоенерго.

     

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