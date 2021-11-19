13 вулиць Києва залишились без води

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання.

Сьогодні, 18 листопада з 16:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.

Тимчасово відключили воду за таким адресами:

вул. Костянтина Данькевича, 13

вул. Багговутівська, 4

вул. Богдана Гаврилишина, 3, 5

пр-т. Перемоги, 28/1

Кловський узвіз, 10

вул. Андріївська, 15

Велика Окружна дорога, 5

вул. Лятошинського, 2, 4

вул. Академіка Заболотного, 10

вул. Йорданська, 9Д

вул. Андрія Малишка, 3

вул. Вікентія Беретті, 16

вул. Оноре де Бальзака, 44.

«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень», — йдеться у повідомленні Київводоканалу.

Орієнтовний термін виконання робіт — 1 доба.

У Київводоканалі нагадують, більш детальну інформацію про планові та аварійні відключення холодної води можна дізнатися за номером 15-81 або (044) 200-73-01 або за допомогою онлайн-сервісів: залишивши повідомлення у чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерська служба працює цілодобово, без вихідних.

Також, у Київводоканалі звертають увагу на те, що вода може бути відсутня через роботи, які проводяться всередині будинку, в цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).

Варто зазначити, Київводоканал займається постачанням лише холодної води, у разі відсутності гарячої води необхідно звернутись до Київтеплоенерго.