13 вулиць Києва залишились без води

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням водопостачання.
Сьогодні, 18 листопада з 16:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.
Тимчасово відключили воду за таким адресами:
«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень», — йдеться у повідомленні Київводоканалу.
Орієнтовний термін виконання робіт — 1 доба.
У Київводоканалі нагадують, більш детальну інформацію про планові та аварійні відключення холодної води можна дізнатися за номером 15-81 або (044) 200-73-01 або за допомогою онлайн-сервісів: залишивши повідомлення у чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерська служба працює цілодобово, без вихідних.
Також, у Київводоканалі звертають увагу на те, що вода може бути відсутня через роботи, які проводяться всередині будинку, в цьому випадку потрібно звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).
Варто зазначити, Київводоканал займається постачанням лише холодної води, у разі відсутності гарячої води необхідно звернутись до Київтеплоенерго.