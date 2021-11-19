«Мы нормальная семья»: Брежнева рассказала о третьей беременности и о своем браке с Меладзе

В последнее время ходят упорные слухи о скором разводе известной певицы Веры Брежневой с композитором и продюсером Константином Меладзе. Однако певица опровергла эту информацию в недавнем интервью украинскому каналу «1+1».

Журналисты рассказали, что певица очень не любит вопросы о личной жизни, однако им удалось ее «разговорить». Так, 39-летняя Брежнева подчеркнула, что они с 56-летним Меладзе скорее домоседы, нежели тусовщики. А потому и поводов для лишних разговоров в принципе не дают.

«Мы нормальные люди, нормальная семья: живем, ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать», — говорит певица в программе «Жизнь известных людей» («ЖВЛ»). По словам Брежневой, они с Меладзе не могут себе позволить открытое проявление чувств на публике, но брак их прочный.

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Певица рассказала, что во время недавнего локдауна они с мужем хорошо провели время вместе. На карантине Брежнева стала снова хозяйничать на кухне, больше готовить. По ее словам, она почувствовала, что именно этого ей не хватало ранее.

Регулярно в СМИ появляется информация о том, что Вера беременна третьим ребёнком. Причем с намеками, что рожать в 39 лет Брежневой будет сложнее, чем в 19, когда она рожала впервые.

Певица опровергла слухи о своей беременности и заявила, что становиться мамой в третий раз она пока не планирует. Вера сосредоточена на воспитании своих дочерей от предыдущих браков — Сони и Сары. Брежнева призналась, что раннее материнство было причиной того, что она совершала много ошибок в общении со своей старшей дочерью Соней и воспитывала ее так же, как когда-то воспитывали ее саму — слишком строго. С младшей дочерью Сарой Брежнева старается не допускать подобных ошибок.

Сейчас певица готовится к новогодним выступлениям. А после насыщенной работы они с Меладзе планируют устроить совместный отдых. Вера уточнила, что несмотря на загруженность, у них с супругом есть договоренность — вместе проводить отпуск после Нового года.