Окупаційний «Верховний суд» Криму залишив за ґратами адвоката Едема Семедляєва

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«У закритому засіданні верхівка «кримського правосуддя» узаконила безправ’я адвокатів та безкарність силовиків», — написав Курбедінов.

Апеляція була подана на рішення «Центрального районного суду» Сімферополя в окупованому Криму, яким адвокату Едему Семедляєву було призначено штраф 4 тисячі рублів і 12 діб арешту за двома протоколами про «непокору вимогам співробітника поліції».

Нагадаємо, адміністративний протокол на Едема Семедляєва було складено за відмову адвоката припинити відкрите ведення аудіозапису на вимогу начальника відділу «Е» Руслана Шамбазова. Водночас, навіть за окупаційним російським законодавством, особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, мають право за допомогою засобів аудіозапису фіксувати хід розгляду справи.

Інший склад «суду» розглянув другий адміністративний протокол, складений на Едема Семедляєва через його відмову виконати вимогу начальника відділу «Е» Руслана Шамбазова повністю роздягнутися для перевірки його тіла на наявність екстремістських татуювань.

«Суд» вирішив, що такі дії Едема Семедляєва є непокорою законним вимогам співробітника поліції і призначив йому штраф у розмірі 4 тис. рублів.