У ВООЗ розповіли, як антибіотики створюють супербактерії

Експерти ВООЗ назвали стійкість до антибіотиків однієї з найбільших загроз для глобального здоров’я, продовольчої безпеки та розвитку.

Що таке стійкість до антибіотиків?

Антибіотики – це ліки, які або знищують бактерії, або перешкоджають їхньому розмноженню. Пеніцилін, відкритий у 1928 році, став першим антибіотиком, що масово виробляється після Другої світової війни.

Але з часом повсюдне знищення бактерій, вразливих для антибіотиків, поступилося місцем поширенню більш стійких бактерій. Стійкі до антибіотиків мікроби також можуть передавати свій захист бактеріям, які були вразливі для ліків.

Це наша вина?

Стійкість до антибіотиків – природне явище, але люди прискорили цей процес за рахунок широкого та надмірного використання сильнодіючих ліків. Близько 20 років тому розвинені країни почали попереджати про небезпеку використання антибіотиків для лікування сезонного грипу, який викликається вірусом, а не бактеріями.

Регулярне лікування худоби антибіотиками викликає занепокоєння у зв’язку із забороною Європейського Союзу в 2006 році використовувати антибіотики для стимулювання рсоту худоби. Але ця практика продовжувала зростати у всьому світі, і в 2017 році ВООЗ випустила керівні принципи, які рекомендують більше не отримувати профілактичних антибіотиків для худоби. Стійкі штами бактерій серед риб та тварин можуть не лише порушити виробництво продуктів харчування, а й знизити ефективність антибіотиків у людей.

Які небезпеки?

Найбільший ризик для людини – це зараження бактеріями, які не можна вилікувати за допомогою існуючих сьогодні антибіотиків. Спалахи стійких до ліків “супербактерій” у лікарнях викликають серйозне занепокоєння. Дослідження 2018 року показало, що у 2015 році понад 670000 осіб у Європейському Союзі захворіли на п’ять штамів стійких до антибіотиків бактерій, і, за оцінками, в результаті померло 33110 осіб.