На Google Maps нашли «тень инопланетянина», которая вызвала бурное обсуждение в сети

В сети бурно обсуждают «тень инопланетянина», которую нашли в Google Maps.

Как сообщает издание The Sun, в соцсети TikTok пользователь под ником hidden.on.google.earth опубликовал видео, которое набрало уже свыше двух миллионов просмотров, пишут Факты.

В ролике постепенно увеличивается изображение заснеженного скалистого и пустынного пейзажа — до тех пор, пока не появляется загадочная тень странной формы — напоминающая гуманоида с маленькой головой и вытянутым телом.

Она будто бы парит в воздухе.

@hidden.on.google.earth