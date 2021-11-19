Алла Костромічова замилувала мережу сімейним фото та привітала сина з днем народження

Знаменита українська модель та телеведуча Алла Костромічова дуже рідко ділиться сімейними кадрами. Однак, на цей раз жінка показала миле фото й повідомила про важливу подію у своєму житті. За словами Алли Костромічової, 17 листопада її син відсвяткував день народження. Хлопчику виповнилося 6 років.

Саме з цієї нагоди модель поділилась з шанувальниками зворушливою світлиною, яку опублікувала на сторінці в Instagram. Перед камерою зірка українського шоу-бізнесу постала у сукні зі стильним принтом.

Вона ніжно пригорнулась до сина й поцілувала його в щічку. Також модель показала коханого чоловіка, який теж зворушливо обіймав сина-іменинника.

Чоловік Алли Костромічової постав на фото у білосніжній футболці та шортах. Щаслива сім’я позувала на фоні красивої фотозони. Щасливі батьки прикрасили кімнату різнокольоровими кульками та замовили для сина святковий торт.

Багато шанувальників відразу оцінили зворушливий кадр Алли Костромічової. Вони долучились до щирих привітань, побажавши хлопчику найкращого дитинства та здійснення всіх бажань.

А ще, за словами фоловерів, в зірки надзвичайно красивий син, який дуже до неї схожий. Також фани попросили жінку частіше показувати сімейні світлини.