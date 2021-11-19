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Ганц призвал армию жестче обходиться с еврейскими радикалами

19.11.2021

Министр обороны Бени Ганц обсудил с представителями высшего командования Армии обороны Израиля (АОИ), полиции и руководства Службы общей безопасности (ШАБАК) меры  противодействия росту случаев насилия со стороны еврейских радикалов в отношении палестинских арабов. 

Совещание, состоявшееся в четверг вечером, было созвано в связи с тревожным ростом количества инцидентов в Иудее и Самарии, связанных с нападением на арабских крестьян, уничтожением их урожая оливок и порчей имущества. 

По данным АОИ, во время сбора урожая оливок этой осенью было зарегистрировано 67 таких инцидентов по сравнению с 42 в прошлом году. 

«То, что начинается с дерева, может закончиться физическими увечьями или — не дай Бог — смертью. Преступления на почве ненависти — это корни, из которых произрастает терроризм, и мы должны выкорчевать их», — цитирует слова Ганца издание «Таймс оф Исраэл». 

В ходе совещания министр обороны призвал все силовые структуры действовать активнее и жестче против «поселенцев-экстремистов», а не быть пассивными наблюдателями, как это нередко происходит во время подобных столкновений. 

Ганц также призвал силовые ведомства, включая спецслужбы и полицию усилить сотрудничество в борьбе против еврейского экстремизма в Иудее и Самарии и сформировать совместные группы для решения проблемы насилия со стороны радикалов. Проработать этот вопрос Ганц поручил заместителю министра обороны Алону Шустеру.

 

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