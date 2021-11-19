Мінцифри має намір покрити інтернетом усі дороги наступного року

Міністерство цифрової трансформації України пообіцяло, що вже до кінця 2022 року всі українські дороги будуть покриті мобільним інтернетом. Про це повідомляє прес-служба міністерства на сторінці у соціальній мережі Facebook.

«До кінця 2022 року мобільний інтернет з’явиться на всіх українських автошляхах. Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест на міжнародному форумі інфраструктури та транспорту MINTRANS. Для цього залучаються партнерів як з державного сектору, так і з приватного. Щоб всім людям було комфортно користуватися інтернетом по всій Україні, як у великих містах, так і у сільській місцевості», – йдеться у публікації відомства.