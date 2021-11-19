Японські автомобілі названі найнадійнішими у 2021 році

Автомобільні бренди з Японії – Lexus, Mazda та Toyota знову посіли перші три місця у щорічному звіті надійності автомобілів Consumer Reports.

Так, за даними Consumer Reports, 8 з 10 місць рейтингу посідають саме японські бренди.

Лідером рейтингу стали автомобілі бренду Lexus.

Марка Mazda, що займала перше місце минулого року, спустилася на ступінь нижче і тепер перебуває на другому місці.

Третій рядок дістався компанії Toyota.

Японський люксовий бренд Infiniti зайняв четверте місце.

Замикає топ-5 Buick – єдиний американський бренд, який посів місце у першій десятці.

Тим часом, американські моделі вийшли на перше місце у семи з 17 категорій автомобілів:

– Buick Envision, розкішні компактні позашляховики,

– Chevrolet Trailblazer, малолітражні позашляховики,

– Chevrolet Silverado 2500HD та GMC Sierra 2500HD, повнорозмірні пікапи,

– Chrysler 300, середньорозмірні / великі автомобілі,

– Ford Bronco Sport, компактні позашляховики,

– Ford Mustang Mach-E, електромобілі,

– Ford Ranger, пікапи середнього розміру.

Зазначимо, звіт про надійність автомобілів за 2021 рік ґрунтується на даних, зібраних учасниками Consumer Reports про їх досвід експлуатації. Усього було досліджено понад 300 тисяч автомобілів.