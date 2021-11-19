Фахівці назвали несподіваний продукт для зниження рівня холестерину

Фахівці з Університету Кардіффа розповіли за допомогою якого продукту можна знизити рівень поганого холестерину. В ході масштабного експерименту вченим вдалося встановити, що щоденне вживання лише 1 ложки гірчиці за короткий час знижує рівень холестерину на 10%.

Як пояснили фахівці, високий рівень поганого холестерину рано чи пізно призводить до розвитку серцево-судинних захворювань. Уникнути цієї проблеми можна за допомогою спеціального раціону харчування та фізичної активності. У результаті дослідження вчені з’ясували, що рівень холестерину знижується за рахунок гірчиці. Щодня достатньо вживати 10 г цього продукту. Для участі у цьому експерименті вчені запросили добровольців, яких поділили на дві групи.

Учасники контрольної групи включили до свого раціону гірчицю і вживали її протягом трьох місяців. Після закінчення випробування фахівці виміряли рівень поганого холестерину в учасників обох груп та з’ясували, що 86% добровольців із контрольної групи покращили своє самопочуття та знизили холестерин на 10%. Крім того, вчені довели, що щоденне вживання маленької ложки гірчиці покращує роботу серця та судин.

: Новости Ю