Українська оперна співачка Вікторія Булєєва підкорила Forbes

Днями у самому серці Французької Рів’єри, королівстві Монако, пройшов “1st Annual Crypto&Art Gala” — перший у світі гала-вечір від всесвітньо відомого журналу Forbes, який зібрав найвпливовіших та найуспішніших представників сфери криптовалюти та мистецтва.

І вперше за всю історію запрошеною зіркою такого почесного заходу від компанії Forbes, стала саме українська співачка – Вікторія Булєєва (Victory Ann).

Цього літа мені виповнилося 22 роки. Тоді, задуваючи свічки на торті, я загадала одне цікаве та потаємне бажання: у 25 – потрапити до Forbes. У всесвітньо відомий бренд, який об’єднав найтоповіших, найамбіційніших і найуспішніших, з усієї планети Земля. Тих, хто у житті – номер 1. Але так сталося, що з волі долі я випередила саму себе. Мабуть, дуже сильно захотіла. І вже у ті ж 22 роки, відкрила для себе цю історію”, — ділиться Вікторія.

Кришталевий оперний голос Вікторії Булєєвої розлився по всьому Блакитному узбережжю, а сольне шоу у жанрі рок-опери справило справжній фурор і дало українці неймовірний успіх. Публіка прийняла нашу співвітчизницю оваціями та оплесками.

Закритий захід об’єднав гостей з усього світу у розкішному “Monaco Yacht Club” і подарував можливість кожному торкнутися нанотехнологій та найближчого майбутнього у вигляді цінних знань у криптосфері.

Таким чином, у свої юні 22 роки Вікторія Булєєва стала першим офіційним почесним гостем з України у рамках співпраці з всесвітньовідомою організацією Forbes.

Додамо, що Вікторія Булєєва цього року також стала першою українкою, яка підкорила “Голос Казахстану”.