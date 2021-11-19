8 смішних фото собак у незручних позах

Кумедне фото із домашнім улюбленцем можна зробити у будь-який момент та в найнесподіваніших місцях

Казуси можуть статися із будь-ким – людиною чи твариною. Чимало доволі смішних моментів вдається “зловити” на фото із кумедними собаками.

Новини.LIVЕ зробило епічну фотодобірку, героями якої стали милі та смішні собаки.

Медитація чи просто час сну настав!?

Грів лапки, але сон його здолав

Будинок під надійною охороною

Оце так виверти на льоду!

Що робить цей собака?

Коли не можуть вирішити, хто ж гратиметься м’ячиком

Ці оченята багато про що кажуть

Напевно, йому дуже зручно