Яд животворящий: в Великобритании подтвердили высокую противоковидную эффективность препарата, получаемого из ядовитого растения

Противоопухолевый и противовирусный препарат тапсигаргин может с высокой эффективностью применяться и против трех распространенных вариаций коронавируса, известных как «альфа» («уханьский»), «бета» (южноафриканский) и «дельта» («индийский»).

Об этом говорится в научном отчете группы британских исследователей, опубликованном в журнале Virulence.

О блокировании репликации вируса в клетках после однократного приема тапсигаргина сообщали еще в феврале ученые Ноттингемского и Китайского сельскохозяйственного университетов.

Результаты их исследований показали, что активное вещество, получаемое из ядовитого растения под названием тапсия (Thapsia gargantea, или «смертельная морковь»), предотвращает распространение вируса по организму в течение 48 часов после однократного применения в малых дозах.

Однако зимой ученые изучали воздействие препарата главным образом на исходный — «уханьский» — вариант коронавируса, а новое исследование сосредоточилось на изучении механизма его воздействия на три наиболее распространенные и заразные вариации.

В итоге специалисты пришли к выводу, что тапсигаргин эффективен на 95% при лечении «ковида», вызванного как тремя перечисленными вариантами коронавируса, так и при заражении несколькими штаммами сразу. Высокую эффективность препарат показал и при применении против нескольких видов вируса гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV).

Секрет столь высокой эффективности препарата, по утверждению ученых, кроется в механизме его действия: тапсигаргин «не работает» с вирусом. Он атакует пораженную клетку, одновременно провоцируя мощный иммунный ответ широкого спектра действия.

По мнению ученых, тапсигаргин может быть рекомендован к применению в качестве профилактического и терапевтического средства для лечения «ковида» на начальной и средней стадиях заболевания.

Клинические испытания препарата пока не проводились, поэтому побочные эффекты от его применения неизвестны. На этот вопрос исследователям еще предстоит ответить.

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