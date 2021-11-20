Netflix знизив вартість підписки для українців

Базовий пакет подешевшав на 3 євро

Вартість підписки на відеосервіс Netflix для українців стала дешевшою у межах всіх тарифних планів. Про це повідомляє ain.ua.

Українські користувачі також отримали розсилку про зниження цін. Зазначається, що пакет «Базовий» коштує тепер 4,99 євро (149 грн) замість 7,99 євро, «Стандартний» – 7,49 євро (224 грн) замість 9,99 євро, а «Преміум» – 9,99 євро (299 грн) замість 11,99 євро.

Це дешевше, ніж у сусідній Польщі, де базовий тариф становить 6,2 євро. У США такий пакет коштує $8,99.