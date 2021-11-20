У Києві одесити обікрали квартиру

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі

Поліція Києва схопила одеситів за крадіжку квартири. У приміщення зловмисники потрапили шляхом віджиму вікна.

Про це повідомляє поліція Києва.

Троє чоловіків – жителі одеської області. Вони проникли до квартири шляхом віджиму вікна. З квартири киянина вони винесли годинник, а також гроші в національній та іноземній валюті.

За словами начальника оперативно-пошукового відділу столичної поліції Володимира Мусійчука, зловмисники винесли з квартири 1800 доларів, 2 тисячі гривень та наручний годинник. В рамках обшуку автомобіля. на якому чоловіки пересувалися, копи вилучили вкрадене, прилади для віджиму вікна, а також золото, походження якого належить з’ясувати.

Також слідчий уточнив, що є всі підстави вважати, що група людей причетна до аналогічних подій у Києві.

Всім трьом загрожує до шести років тюремного ув’язнення.