Фахівці з’ясували, які фрукти та овочі можуть знизити ймовірність інсульту

Вчені з’ясували, що фрукти та овочі з білою м’якоттю можуть значно знизити ймовірність інсульту через їх унікальні антиоксиданти. Інсульт виникає, коли приплив крові до мозку раптово утруднюється.

Як розповів Еxpress, ґрунтуючись на висновках дослідників Рочестерського університету (США), низка профілактичних заходів може знизити ризик інсульту. Зазвичай, щоб запобігти його настанню, лікарі призначають медикаменти, однак, як з’ясувалося, регулярне вживання ряду фруктів та овочів з білою м’якоттю знижує ймовірність негативного розвитку сценарію в рази.

Серед подібних овочів та фруктів фахівці виділили груші. Вони здатні нормалізувати артеріальний тиск і холестерин завдяки їх натуральній клітковині, відомій як пектин (пектин є неперетравним харчовим волокном, здатним утворювати гелеутворювальну масу, яка збирає зі стінок кишечника токсичні речовини і виводить їх з організму природним шляхом).

“Груші – хороше джерело клітковини та кількох корисних рослинних сполук включаючи катехін (антиоксиданти). Він, також міститься в яблуках і какао, може допомогти знизити кров’яний тиск, поліпшити здоров’я кровоносних судин і запобігти утворенню тромбів”, – сказано в статті.

Щоб переконатися в користі “білих” фруктів, у 2011 році група дослідників припустила, що груші можуть захистити мозок від інсульту. Після цього фахівці вивчили медичні карти понад 20 тисяч людей віком 40 років. Ні в кого не було серцево-судинних захворювань. Також вчені розпитали їх щодо вживання груш, яблук.

За десять років спостереження серед досліджуваних сталося 233 інсульти. Проаналізувавши дані, експерти дійшли висновку, що ті, хто регулярно їв груші, яблука та інші фрукти, овочі з білою м’якоттю, на 52% були менше схильні до ризику інсульту ніж ті, хто їх не їв.

Команда визначила, що ризик інсульту знижується на 9 відсотків із кожними 25 грамами білих фруктів та овочів, що споживаються на день.

“Зниження ризику інсульту, що спостерігається, може бути пов’язане з більш здоровим способом життя людей, які споживають дієту, багату фруктами та овочами”, – додали вчені.

За даними офіційної статистики МОЗ, щорічно в Україні відбувається близько 130 тисяч випадків інсульту, і до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця від початку захворювання. Близько 35% пацієнтів – люди працездатного віку. Сукупні втрати економіки України від інсульту можуть досягати 100 млрд

: Новости Ю