У США собака допомагає дітям подолати страх уколів

Собака на ім’я Оллі “працює” в дитячій лікарні Сан-Дієго в рамках кінологічної програми. Оллі допомагає малюкам, які зіткнулися з поширеною фобією — страхом уколів. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Post.

Через обмеження під час пандемії COVID-19 Оллі певний час не могла допомагати дітям. Та завдяки послабленням цих обмежень тварина знову може підтримувати пацієнтів.

“Ми тішимося, що можемо відновлювати програму. Навіть трихвилинний візит з собакою має значення для дитини”,

— зазначив речник дитячої лікарні Карлос Дельгадо.

У рамках заходу PetSmart Paws for Hope Canine Therapy Program Оллі та 14 інших собак допомагають дітям 5-11 років подолати страх перед шприцами. Діти, які бояться уколів, отримують моральну підтримку від тварин.

Собаки працюють з дітьми, які чекають на операції, а також з пацієнтами з раковими захворюваннями.