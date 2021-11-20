Названо найнадійніші автомобілі у 2021 році

Автомобільні бренди Lexus, Mazda та Toyota знову посіли перші три місця у щорічному звіті про надійність автомобілів Consumer Reports.

За даними Consumer Reports, азіатські бренди становлять вісім із 10 найкращих. Mazda, яка займала перше місце минулого року, спустилася на ступінь нижче і тепер перебуваєте на другому місці. Третій рядок дістався Toyota. Японський люксовий бренд Infiniti зайняв четверте місце, а Buick – п’яте – єдиний американський бренд, який посів місце у першій десятці.

Дослідження показало, що складні електронні системи, а не електричні трансмісії, знижують надійність таких кросоверів, як Audi E-tron, Volkswagen ID4 та Tesla Model X та Model Y. Проблеми у цих моделях виникли через клімат-контроль, автомобільну електроніку та силовий обладнання.

За словами Джейка Фішера, старшого директора з тестування автомобілів Consumer Reports, ці автомобілі є технологічним проривом, але їх надійність часто опиняється під загрозою, оскільки вони можуть бути перенасичені випадковим обладнанням.

«ЗРОЗУМІЛО: КОЛИ ВИ ДОДАЄТЕ ВСІ ЦІ НОВІ ТИПИ ОБЛАДНАННЯ, З’ЯВЛЯЄТЬСЯ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЩОСЬ ПІТИ НЕ ТАК, – СКАЗАВ ФІШЕР AUTOMOTIVE NEWS.

Гібриди і автомобілі з модулем, що підключається – Honda Insight, Kia Niro і Toyota Prius і багато інших – виявилися особливо надійними, оскільки, згідно з дослідженням, вони не зазнавали радикальних постійних змін протягом багатьох років. Mini посідав перше місце у рейтингу європейських брендів. Він піднявся на 13 позицій до 10-го місця, переважно через надійність компактного кросовера Countryman.

Американські марки посідають у рейтингу такі позиції: Chrysler – 12 місце Chevrolet – 14 місце, Cadillac – 16 місце та Ford – 18 місце. Ram опустився на 12 позицій і посів 21 місце в списку, що стало найбільшим падінням.

Великий седан Chrysler 300 мав «видатну» надійність, але його мінівен Pacifica цього не зробив через проблеми з трансмісією і розсувними дверима. Кросовери Chevrolet Trailblazer і Trax були «чудовими», але надійність електромобіля Bolt впала до рівня нижче середнього через задокументовані проблеми з акумулятором і несправності електроприводу. Згідно з дослідженням, у 2021 році Cadillac піднявся на шість позицій завдяки надійності свого середньорозмірного кросовера XT5.

Ford Escape та оновлений F-150 отримали оцінки нижчі від середнього, в той час як його Mustang та Explorer виявилися ще нижчими. Але, як показало дослідження, Ford Bronco Sport, Mustang Mach-E та Ranger були найкращими у своєму класі за надійністю. Jeep, Tesla та Lincoln зайняли останні три місця.

Згідно з опитуванням, надійність Tesla Model 3 була середньою. У моделі Y були дефекти фарбування та проблеми з обладнанням кузова із задніми дверима та вирівнюванням дверей, повідомляє Consumer Reports. Тим часом, як повідомляється, кросовер Model X та седан Model S мали проблеми з кузовним обладнанням, кліматичною системою та автомобільною електронікою.

Lincoln повторив торішній рейтинг і опинився у самому низу списку. У трьох автомобілів Lincoln, які брали участь у дослідженні, – кросоверів Aviator, Corsair і Nautilus – очевидно, були проблеми з трансмісією, автомобільною електронікою та силовим обладнанням.

За даними Consumer Reports, американські моделі вийшли на перше місце у семи із 17 категорій автомобілів:

– Buick Envision, розкішні компактні позашляховики,

– Chevrolet Trailblazer, малолітражні позашляховики,

– Chevrolet Silverado 2500HD та GMC Sierra 2500HD, повнорозмірні пікапи,

– Chrysler 300, середньорозмірні / великі автомобілі,

– Ford Bronco Sport, компактні позашляховики,

– Ford Mustang Mach-E, електромобілі,

– Ford Ranger, пікапи середнього розміру.

Звіт про надійність автомобілів за 2021 рік ґрунтується на даних, зібраних учасниками Consumer Reports про їх досвід використання понад 30 0000 автомобілів у ході щорічних опитувань, згідно з даними організації.