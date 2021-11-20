Дні українського кіно відбудуться у Парижі

У столиці Франції 22 – 24 листопада відбудуться Дні українського кіно – у кінотеатрі Cinéma Le Balzac у самому центрі міста покажуть п’ять нових українських стрічок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Фільмом-відкриттям фестивалю стане створена за підтримки Держкіно стрічка Антоніо Лукіча «Мої думки тихі». Фільм представлятиме виконавиця головної ролі Ірма Вітовська», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в програмі також будуть:

кулінарний тревел-док Дмитра Кочнєва «Борщ. Секретний інгредієнт» – і разом із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком глядач подорожуватиме Україною в пошуках ідеального рецепта борщу;

створений за підтримки Держкіно містичний трилер «Еґреґор» Станіслава Капралова, який занурить глядача у таємниці містичного ордену, стрічку представлятиме виконавиця головної ролі Олена Лавренюк;

документальний фільм Венсана Лефевра «Мистецтво відродження» про французького вуличного художника Сета Глоуппейнтера, що малює на Донбасі та показує, як вуличне мистецтво може прийти на допомогу постраждалим від війни мешканцям міста.

Фільмом-закриттям фестивалю стане стрічка Олексія Тараненка «Я працюю на цвинтарі». Усі фільми фестивалю представлятимуть члени творчих команд, що брали участь у їх створенні.

Дні українського кіно в Парижі організовано ГО «Дізнайся ЮА» за підтримки Державного агентства з питань кіно, Посольства України у Франції та ГО «Центр розвитку креативних індустрій».

Детальна програма та квитки на покази – на сайті фестивалю.