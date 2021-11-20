Киянин напав на друга з ножем і намагався приховати сліди злочину

За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві між чоловіком і його гостем виник конфлікт, в результаті якого господар наніс ножове поранення товаришеві. Потім він намагався приховати сліди злочину.

Про це повідомляє поліція Києва.

На спеціальну лінію поліції надійшло повідомлення від дівчини. Вона повідомила, що виявила в квартирі батька з ножовим пораненням. За вказаною адресою прибули поліція і медики, пораненого госпіталізували.

У рамках слідства з’ясувалося, що потерпілий прийшов у гості до свого друга. Між ними виник конфлікт і господар квартири поранив свого товариша ножем. Він завдав йому удару в область живота. Після цього потерпілий зміг дійти до своєї квартири, де його і знайшла дочка.

Після скоєного зловмисник намагався приховати сліди злочину, він зробив спроби відіпрати сліди крові на своєму одязі і вимив підлогу. Однак йому цього не вдалося, так як поліцейські побачили на підлозі і стінах сліди бордового кольору.