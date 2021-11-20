Wi-Fi нового покоління представлять вже у 2022 році

Не всі ще встигли придбати обладнання, здатне працювати з Wi-Fi 6. Незважаючи на це, на носі анонс вже наступного покоління бездротового стандарту.

Представники MediaTek офіційно заявили, що представлять Wi-Fi 7 вже на початку наступного року в рамках CES 2022. При цьому публіці навіть покажуть робочі варіанти обладнання з підтримкою нового стандарту.

Очікується, що нове покоління бездротового з’єднання дозволить досягти швидкостей у 2,4 рази вище, ніж у Wi-Fi 6 та Wi-Fi 6E. Ще одним якісним покращенням новинки від попередників має стати зменшення мінімальної затримки сигналу.

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Теоретично, останнє має зробити ще менш помітними перешкоди і поліпшити якість з’єднання пристроїв у межах однієї мережі попри їх кількість.

У MediaTek також назвали терміни появи перших масових продуктів з підтримкою Wi-Fi 7. На думку компанії, це має статися вже в другій половині 2022 року, або на початку 2023-го.