В Україні почались продажі нового кросовера Toyota

19 листопада в Україні розпочинаються продажі компактного кросовера Toyota Yaris Cross.

Новий Yaris Cross створений на базі моделі Yaris, але має власний дизайн та більші розміри. Він вирізняється потужними колісними арками й оснащується 16- або 17-дюймовими дисками. Yaris Cross можна обрати в одному з 10 кольорів кузова, а для деяких комплектацій є вибір з двоколірним виконанням. А ексклюзивно для версії Adventure доступна комбінація із золотим дахом. Також спеціально для Yaris Cross був розроблений новий колір — “Золотистий Металік” (Brass Gold).

Високий рівень активної безпеки забезпечує пакет Toyota Safety Sense**, стандартний для комплектацій Elegant, Lounge та Adventure. Він поєднує сім сучасних технологій: систему попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування, систему розпізнавання та інформування про дорожні знаки, систему оповіщення про з’їзд з обраної смуги руху з функцією повернення в смугу руху, систему допомоги утриманню авто в смузі руху, адаптивний круїз-контроль, автоматичне дальнє світло, систему контролю та інформування про втому водія.

На ринку України новий Yaris Cross буде доступний із двома варіантами силових установок: гібридною та бензиновою.

Yaris Cross Hybrid оснащений гібридною технологією Toyota четвертого покоління з новим 1,5-літровим трициліндровим бензиновим двигуном, що працює за циклом Аткінсона. Він забезпечує менший рівень тертя та механічних втрат, оптимальну швидкість згоряння, а також високий крутний момент при низьких обертах і паливну ефективність. Нова гібридна система забезпечує максимальну потужність 116 к.с. і розганяється від 0 до 100 км/год за 11,2 секунди.

Окрім гібридної версії Yaris Cross пропонується з 1,5-літровим бензиновим трициліндровим двигуном Dynamic Force потужністю 125 к.с. Двигун оснащується безступеневим варіатором СVT або 6-ступеневою механічною трансмісією.

Для Yaris Cross властиві вища посадка водія за кермом, що гарантує кращий огляд дороги, а також просторий салон. Залежно від комплектації доступні задні дверцята з електроприводом та безконтактним відчиненням багажника, об’єм якого становить 390 л. Практичності автомобілю додає можливість збільшити простір багажника за рахунок складання задніх сидінь у пропорції 40:20:40 для комплектацій Elegance та Adventure та 60:40 для Live, Active та Lounge. Для зручних поїздок Yaris Cross оснащений аудіосистемою Toyota Touch 2 із мультифункціональним сенсорним екраном і 4 або 6 динаміками. Система також підтримує Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель.

Вартість Toyota Yaris Cross починається з 547 тисяч грн та 678 тисяч – за гібридну версію.