Трагедія на виробництві: у Києві загинуло двоє робітників

У Києві на виробництві стався нещасний випадок, через який загинуло двоє працівників.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Трагедія сталася сьогодні, 19 листопада, у Солом’янському районі. У приміщенні колишнього заводу з виготовлення скловиробів, по вулиці Олекси Тихого, на двох робітників впав станок.

Приміщення заводу здається в оренду, наразі тут виробляють кухонні столи.

Як розповідають свідки трагедії, під час роботи один із станків несподівано вийшов з ладу та впав на двох чоловіків.

Медики, що прибули надати першу медичну допомогу виявили, що у чоловіків травми несумісні з життям. На місці працює слідчо-оперативна група для з‘ясування деталей трагедії.

Відомом,що одному з загиблих було 66 років.