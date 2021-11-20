Mitsubishi представив кросовер Airtrek: відомі характеристики

Японський бренд Mitsubishi представив новий електрокар на автовиставці, що проходить в китайському Гуанчжоу. Йдеться про паркетник Airtrek.

Як розповіли представники Mitsubishi, новий паркетник розроблено компанією спільно з китайським виробником GAC. Цікаво, що Airtrek створювався не з нуля. Цей автомобіль побудований на базі електрокара GAC Avion V, представленого на ринку з 2020 року.

Якщо говорити про основні відмінності між китайським Aion V та японським Airtrek, то вони відрізняються один від одного лицьовою та задньою частинами кузова. Так, попереду модель від Mitsubishi отримала сучасний ІКС-фейс, який характерний для актуальних машин, що випускаються брендом. Ззаду автомобіль оформлений досить незвично. Тут розмістилися ліхтарі з Y-подібним дизайном.

Габарити кузова нового паркетника становлять 4630х1920х1728 мм, дорожній просвіт дорівнює 160 мм, а відстань між осями – 2830 мм. Вага паркетника сягає 1900 кг.

Інтер’єр автомобіля виконаний у досить оригінальному стилі. Тут виділяється здвоєне велике табло, що складається з двох екранів. Перший виводить інформацію цифрового щитка приладів, а другий виступає як пристрій, за допомогою якого автомобіліст керує штатним функціоналом свого авто.

Якщо говорити про силові можливості Mitsubishi Airtrek, то вони будуть повністю збігатися з характеристиками GAC Avion V. Його продуктивність становить 184 кінських сили, а забезпечувати живленням цей агрегат буде батарея на 60 або 89 кВт * год. Завдяки такому АКБ автомобіль зможе долати на одному заряді близько 400-600 км колії. Ведучий привід – виключно передній.

Старт продажу цієї моделі запланований на 2022 рік, а її складання буде організовано на потужностях компанії GAC у Китаї. Чи буде представлений крос поза Піднебесною, поки не повідомляється.