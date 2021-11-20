Беспорядки в Нидерландах из-за коронавирусных ограничений: как минимум девять человек ранены, десятки арестованы

По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения в результате беспорядков, которые начались в городе Роттердам в Нидерландах. Беспорядки были спровоцированы новыми коронавирусными ограничениями, введенными в стране. Так, правительство ввело паспорта для вакцинированных, которые позволят им посещать бары, рестораны, спортивные центры и другие общественные места. Для тех, кто не вакцинирован, вход туда запрещен, они могут выходить из дома только на работу, в магазин за продуктами первой необходимости и в аптеку. Кроме того, правительство Нидерландов, как и в прошлом году, запретило новогодние фейерверки 31 декабря.

Протесты быстро переросли в массовые беспорядки, в ходе которых как минимум девять человек получили ранения и десятки были арестованы. Полиция применяла водометы и огнестрельное оружие.

Zware rellen in centrum #Rotterdam omwille van coronabeleidpic.twitter.com/3mMYBzenNH

— NieuwsBlog (@nieuwsblog) November 19, 2021

В городе введено чрезвычайное положение, мэр Роттердама Ахмед Абуталеб назвал происходящее «вакханалией насилия». Он добавил, что видеокамеры зафиксировали лица многих демонстрантов и, вероятно, последуют новые аресты.

19-11-2021 Rotterdam Coolsingel The Netherlands #Rotterdam #coolsingel #vaccinatiedwang #Nederland #TheNetherlands pic.twitter.com/n8grVnnlBl

— Guerrilla Reporters (@GuerrillaRepor1) November 19, 2021

В нидерландской полиции заявили, что «ужасные кадры из Роттердама не имеют ничего общего с демонстрациями, это бунтующие подонки и их глупые последователи». Там также сообщили, что среди пострадавших есть несколько полицейских.

По сообщению полиции, ситуация в городе была взята под контроль сегодня утром.