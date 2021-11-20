Невролог розповіла, як розпізнати і лікувати панічні атаки

Насамперед лікар пояснила, що часто після панічної атаки людина, звертаючись до лікаря, отримує невірний діагноз. Це, очевидно, призводить до неправильного лікування, яке не тільки обертається втратою часу, а й зниженням якості життя пацієнта.

Основними симптомами такого нападу є комбінація різних симптомів. Серед них підвищення тиску, прискорене серцебиття, недостатня кількість повітря, запаморочення, з’являється дискомфортні відчуття в ділянці грудної клітки, напруження м’язів. Крім цього, на людину хвилями накочує спека і холод, з’являються мурашки, озноб, тремтіння, різко підвищується потовиділення. Зазвичай це супроводжується почуттям нереальності того, що відбувається, паніки з приводу серйозних захворювань та швидкої смерті. Такі напади можуть тривати від 10 хвилин до півгодини.

Для того, щоб позбавитися недуги лікар рекомендує звернутися за допомогою до психіатра.

«Основа лікування – когнітивно-поведінкова, психотерапія, та/або антидепресанти… Все індивідуально, терапію підбирає лікар після розгорнутої консультації», – пояснила фахівець.

: Новости Ю