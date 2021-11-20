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Невролог розповіла, як розпізнати і лікувати панічні атаки

20.11.2021

Насамперед лікар пояснила, що часто після панічної атаки людина, звертаючись до лікаря, отримує невірний діагноз. Це, очевидно, призводить до неправильного лікування, яке не тільки обертається втратою часу, а й зниженням якості життя пацієнта.

Основними симптомами такого нападу є комбінація різних симптомів. Серед них підвищення тиску, прискорене серцебиття, недостатня кількість повітря, запаморочення, з’являється дискомфортні відчуття в ділянці грудної клітки, напруження м’язів. Крім цього, на людину хвилями накочує спека і холод, з’являються мурашки, озноб, тремтіння, різко підвищується потовиділення. Зазвичай це супроводжується почуттям нереальності того, що відбувається, паніки з приводу серйозних захворювань та швидкої смерті. Такі напади можуть тривати від 10 хвилин до півгодини.

Для того, щоб позбавитися недуги лікар рекомендує звернутися за допомогою до психіатра.

«Основа лікування – когнітивно-поведінкова, психотерапія, та/або антидепресанти… Все індивідуально, терапію підбирає лікар після розгорнутої консультації», – пояснила фахівець.
:  Новости Ю

 

 

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