Не приховують почуттів: Кім Кардаш’ян та Піт Девідсон тримаються за руки під час прогулянки

Напередодні стало відомо, що Кім Кардаш’ян та Піт Девідсон офіційно зустрічаються! А тепер папараці застали їх на прогулянці в Лос-Анджелесі, під час якої вони явно не приховували своїх почуттів.

Пара сміялася і трималася за руки. Мабуть, вони справді щасливі разом. Кім і Піт були в розслаблених образах: телезірка прогулювалася в боді та спортивних штанах, а комік — у картатих штанах та вільній футболці.

Зазначимо, цього тижня Піт відзначив свій день народження у родинному колі Кім. Вечірка, до речі, пройшла у будинку матері зірки — Кріс Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Flavor Flav ⏰ (@flavorflavofficial)

Зазначимо, що раніше одне із джерел повідомило, що нинішній друг телезірки абсолютно не схожий на її екс-коханого Каньє Веста. «Кім так приємно зустрічатися з кимось, хто є повною протилежністю до її попередніх відносин», — сказав інсайдер. «Піт розслаблений і зовсім не переживає через дрібниці, що Кім вважає дуже сексуальним».