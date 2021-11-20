Лукашенко прокомментировал обвинения в миграционном кризисе: «Мы славяне, у нас есть сердца»

Лукашенко в интервью «Би-би-си» прокомментировал обвинения в том, что он намеренно пропускал беженцев к границе с Польшей, чтобы шантажировать ими Евросоюз. Он признал, что белорусские силовые органы могли помогать мигрантам добираться до границы и даже пересекать ее.

«Я думаю, что это вполне возможно. Мы славяне, у нас есть сердца. Наши солдаты знают, что мигранты пытаются попасть в Германию. Возможно, кто-то и помогал им, я даже не буду в этом разбираться», — заявил он.

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Впрочем, Лукашенко отверг обвинения, что он специально приглашал мигрантов. «Я сказал им (ЕС. — Прим. ред.), что не собираюсь сдерживать мигрантов, я не буду их останавливать, потому что они едут не в мою страну, а в ваши страны. Но специально я их не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь».

На вопрос журналиста Стива Розенберга о жестком подавлении протестов оппозиции в стране Лукашенко ответил: «Мы уничтожим всех мерзавцев, которых вы, Запад, финансировали. Вы, видно, расстроены, что мы разрушили ваши планы. Все эти общественные организации финансирует Запад».