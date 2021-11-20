Окупаційний «суд» оштрафував п’ятьох кримських татар за те, що знаходилися біля будівлі суду

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

«Суддя» Олександр Воронний визнав винними й призначив покарання у вигляді штрафів для чотирьох осіб: Рідвана Бейтуллаєва, Ебазера Умерова, Ремзі Газієва, Алі Санаєва. Вони мають сплатити по 13 000 рублів. Ще один визнаний винним кримський татарин, Енвер Юлдашев, має сплатити штраф у розмірі 10 000 рублів.

За словами громадського захисника Айдера Сулейманова, в одному випадку було заявлено клопотання про виключення протоколу про адміністративне правопорушення, оскільки його склали співробітники поліції з помилками.

В інших випадках захист клопотав про вилучення з матеріалів адміністративних справ актів огляду фото- й відеоматеріалів, оскільки у всіх випадках ці документи було складено з порушенням процесуальних вимог.

Зокрема, ані укладачі акту, ані поняті не поставили підписи у графах про те, що вони попереджені про відповідальність за надання завідомо неправдивих свідчень. Також захист у суді пояснив, що затримані не проводили масового заходу, а зібралися поблизу гарнізонного суду з наміром взяти участь у засіданні як слухачі, бажаючи бути присутніми на виголошенні вироку у кримінальній справі щодо мусульман з «третьої Бахчисарайської групи».

Захисник Айдер Сулейманов зазначив, що має намір оскаржити ці ухвали в апеляційній інстанції.