Окупаційний «суд» оштрафував п’ятьох кримських татар за те, що знаходилися біля будівлі суду

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.
«Суддя» Олександр Воронний визнав винними й призначив покарання у вигляді штрафів для чотирьох осіб: Рідвана Бейтуллаєва, Ебазера Умерова, Ремзі Газієва, Алі Санаєва. Вони мають сплатити по 13 000 рублів. Ще один визнаний винним кримський татарин, Енвер Юлдашев, має сплатити штраф у розмірі 10 000 рублів.
За словами громадського захисника Айдера Сулейманова, в одному випадку було заявлено клопотання про виключення протоколу про адміністративне правопорушення, оскільки його склали співробітники поліції з помилками.
В інших випадках захист клопотав про вилучення з матеріалів адміністративних справ актів огляду фото- й відеоматеріалів, оскільки у всіх випадках ці документи було складено з порушенням процесуальних вимог.
Зокрема, ані укладачі акту, ані поняті не поставили підписи у графах про те, що вони попереджені про відповідальність за надання завідомо неправдивих свідчень. Також захист у суді пояснив, що затримані не проводили масового заходу, а зібралися поблизу гарнізонного суду з наміром взяти участь у засіданні як слухачі, бажаючи бути присутніми на виголошенні вироку у кримінальній справі щодо мусульман з «третьої Бахчисарайської групи».
Захисник Айдер Сулейманов зазначив, що має намір оскаржити ці ухвали в апеляційній інстанції.
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